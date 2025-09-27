Strategie per ridurre i consumi incontro con Energie per la Città

Energie per la Città, società in house del Comune di Cesena, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza un evento aperto a tutti i cittadini dedicato a temi fondamentali come il clima, le abitazioni sostenibili e la gestione consapevole delle bollette energetiche. L’appuntamento è per lunedì alle 18:45, presso la sede di via Aldini 50, Cesena. Durante l’incontro, gli esperti di Energie per la Città guideranno i partecipanti alla scoperta dei concetti chiave per comprendere gli obiettivi legati alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica, con un focus sulle azioni più efficaci per la riduzione dei consumi domestici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strategie per ridurre i consumi, incontro con Energie per la Città

In questa notizia si parla di: strategie - ridurre

