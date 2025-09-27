Strage di Latina | Alessia e Martina uccise due volte dal padre e dallo Stato che doveva tutelarle

Il duplice omicidio di Alessia e Martina e il tentato femminicidio di Antonietta Gargiulo non hanno come unico responsabile Luigi Capasso. Sono vittime di un sistema istituzionale e culturale che doveva tutelarle, ma che si è dimostrato cielo e omissivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strage - latina

Strage di Cisterna Latina, assolti i medici, Antonietta Gargiulo: «Sono scioccata. Così hanno ucciso le mie figlie due volte. Nessuna istituzione mi riconosce come vittima»

Chi l’ha visto?, anticipazioni del 24 settembre: la strage di Cisterna di Latina

La storia di Antonella Gargiulo, l’unica sopravvissuta alla strage di Cisterna Latina

Nella puntata di stasera, la sopravvissuta alla strage di Cisterna di Latina racconta la sua vita dopo quel tragico giorno. Aggiornamenti anche sulla scomparsa di Elena Vergari: di chi sono le ossa ritrovate? - facebook.com Vai su Facebook

https://latinaquotidiano.it/strage-di-cisterna-laccusa-premeditazione-sodano-agi-con-freddezza-chiesto-lergastolo/… #StrageCisterna #Latina #ChristianSodano #Premeditazione #TribunaleLatina #Cronaca - X Vai su X

La storia di Antonietta Gargiulo, l’unica sopravvissuta alla strage di Cisterna Latina - Antonietta Gargiulo è l'unica sopravvissuta della strage di Cisterna di Latina avvenuta il 28 febbraio del 2018 ... Come scrive fanpage.it

Strage di Latina: Alessia e Martina uccise due volte, dal padre e dallo Stato che doveva tutelarle - Il duplice omicidio di Alessia e Martina e il tentato femminicidio di Antonietta Gargiulo non hanno come unico responsabile Luigi Capasso ... Scrive fanpage.it