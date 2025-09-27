Strage di Bologna il procuratore Guido | Silenzi e complicità dello Stato inaccettabili

Bologna, 27 settembre 2025 – La verità va ricercata per intero. Non possiamo accontentarci di una "verità esigibile". Lo ha detto Paolo Guido, nuovo procuratore capo di Bologna, nell'ambito dell'incontro dal titolo ‘La strage di Bologna e il diritto alla verità, aspetti sociali e giuridici’. Un incontro moderato da Rosario Di Legami, avvocato e amministratore giudiziario dei beni confiscati alla mafia. La Strage di Bologna spiegata ai ragazzi Dopo i saluti di Enrico Bassani, segretario generale Cisl Area Metropolitana Bolognese, è stato il turno di Anna Morelli, segretaria confederale Cisl Area Metropolitana bolognese: "Chi ha responsabilità pubbliche è chiamato a costruire il dogma della verità, i cittadini hanno diritto di conoscere la verità, senza opacità e omissioni" aggiungendo che "stiamo vivendo un'epoca di conflitto e diseguaglianza diffusa, dobbiamo difendere la democrazia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

