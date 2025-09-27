Strade provinciali arrivano i finanziamenti per la Sicilia | ad Agrigento oltre 8 milioni

Agrigentonotizie.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novantatré milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali siciliane. È la quota destinata all’Isola dal maxi provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stanzia complessivamente un miliardo di euro in tutta Italia.In Sicilia i fondi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

