Strade provinciali arrivano i finanziamenti per la Sicilia | ad Agrigento oltre 8 milioni
Novantatré milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali siciliane. È la quota destinata all’Isola dal maxi provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stanzia complessivamente un miliardo di euro in tutta Italia.In Sicilia i fondi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Strade provinciali, arrivano i finanziamenti per la Sicilia: ad Agrigento oltre 8 milioni - Il senatore della Lega Nino Germanà: “Risorse concrete grazie all’attenzione del ministro Salvini, per migliorare sicurezza e qualità della rete viaria” ... Si legge su agrigentonotizie.it
Strade provinciali, Lega: «Dal Mit 16 milioni per Brescia» - piano da 121 milioni per la sola Lombardia e da 1 miliardo complessivo su tutto il Paese». quibrescia.it scrive