Strade provinciali arrivano i finanziamenti per la Sicilia | ad Agrigento oltre 8 milioni

Novantatré milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali siciliane. È la quota destinata all’Isola dal maxi provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stanzia complessivamente un miliardo di euro in tutta Italia.In Sicilia i fondi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it