Strade coperte di grandine in provincia di Como sembra neve ma è il 27 settembre

Ilnotiziario.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Albavilla, in provincia di Como, la grandine ha coperto le strade poco nelle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre. Grandine ad Albavilla, strade coperte, sembra neve Le immagini sono impressionanti: sembra neve, ma siccome al 27 settembre da queste parti sarebbe troppo anche per il meteo impazzito che abbiamo imparato a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

