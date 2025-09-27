Strade colabrodo in Sicilia dallo Stato arrivano oltre 93 milioni

Dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 93.658.956 euro per la Regione Siciliana per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle Province, nell'ambito di una strategia nazionale che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

