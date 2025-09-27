Stop al massacro Nuova manifestazione di solidarietà a Gaza nelle strade del centro
Sulla scia della grande mobilitazione di lunedì scorso, anche Lucca è tornata a manifestare per Gaza. Decine di persone – anche se in numero molto ridotto rispetto al 22 settembre – si sono date appuntamento in piazza Napoleone alle 17,30, con l’intento di rendere il presidio permanente e allinearsi così con le altre cento città italiane che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Unione sindacale di base, in reazione agli attacchi subiti al largo di Creta dalle navi che stanno cercando di portare aiuti umanitari nella Striscia. "Lo scopo è quello di mantenere alta l’attenzione sul genocidio in Palestina e sull’operazione complicata della Global Sumud Flottilla, attualmente priva del supporto del governo italiano - ha detto Simone Teotino dell’Usb -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
