Stop ai voli Lumiwings dal Gino Lisa | cancellati anche i collegamenti della domenica

Nessun volo domani 28 settembre da e per Foggia. Dopo i collegamenti saltati oggi con Milano e Monaco, Lumiwings ha cancellato anche gli operativi di domenica.“Aeroporti di Puglia informa che per motivi operativi, la compagnia aerea Lumiwings ha cancellato i collegamenti da e per l’aeroporto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it