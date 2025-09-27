Stop ai voli Lumiwings dal Gino Lisa | cancellati anche i collegamenti della domenica
Nessun volo domani 28 settembre da e per Foggia. Dopo i collegamenti saltati oggi con Milano e Monaco, Lumiwings ha cancellato anche gli operativi di domenica.“Aeroporti di Puglia informa che per motivi operativi, la compagnia aerea Lumiwings ha cancellato i collegamenti da e per l’aeroporto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Uomo 'risucchiato' stop voli scalo Orio
Sciopero degli aerei il 10 luglio: stop ai voli per 24 ore. Ecco le fasce di garanzia
Enac e lo stop ai documenti per imbarcarsi su voli nazionali e verso i paesi Schengen
