still tackling

E’ lunga la strada per diventare un Pro Wrestler. Lo è nella grande maggioranza dei casi. Ci si deve dedicare anima e corpo, lasciare tutto alle spalle e lavorare soltanto su quello, come un’arte, come dipingere, come scrivere. Se vuoi che diventi il tuo lavoro, il tuo modo di vivere, devi farlo senza sosta, senza pausa, senza altro. Per questo, quando qualcuno che si è dedicato ad altro nella sua vita ed arriva al Wrestling tramite una corsia preferenziale, viene criticato, screditato. In realtà chi arriva da una corsia preferenziale e perché, probabilmente, quella corsia preferenziale se l’è guadagnata facendo altro, sudando per altro, lasciandosi tutto alle spalle per altro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

