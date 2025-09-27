Stefano Bandecchi nega il genocidio a Gaza | 20mila bambini non sono mai morti sto con Israele Scoppia la polemica
Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni, colpisce di nuovo. Di fronte a un genocidio che si sta consumando a Gaza - riconosciuto dall'Onu, ong e giuristi internazionali - che ha portato all'uccisione di oltre 65mila palestinesi, tra cui 20mila bambini, Bandecchi sceglie di negare la realtà. 🔗 Leggi su Today.it
