Stefano Bandecchi nega il genocidio a Gaza | 20mila bambini non sono mai morti sto con Israele Scoppia la polemica

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni, colpisce di nuovo. Di fronte a un genocidio che si sta consumando a Gaza - riconosciuto dall'Onu, ong e giuristi internazionali - che ha portato all'uccisione di oltre 65mila palestinesi, tra cui 20mila bambini, Bandecchi sceglie di negare la realtà. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stefano - bandecchi

Fisco, i legali di Stefano Bandecchi: “Unicusano ha applicato correttamente la normativa”. Nuova udienza a fine anno

Terni, Stefano Bandecchi: “Confartigianato l’ha fatta fuori dal vasetto. Pronti ad aprire un tavolo di confronto”

Terni, Stefano Bandecchi incontra gli operai del Comune: “Siete diventati tutti principi” VIDEO

stefano bandecchi nega genocidioIl sindaco di Terni Stefano Bandecchi nega la strage di bambini palestinesi a Gaza - Nonostante le prove e i dati confermati da fonti internazionali, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi minimizza e nega la morte di oltre 20mila bambini ... Da fanpage.it

stefano bandecchi nega genocidioBandecchi nega la strage di bambini palestinesi a Gaza: “Non sono mai morti. Solo voi credete ad Hamas” - Bufera a Terni: il sindaco Bandecchi nega i morti a Gaza e usa frasi offensive. blitzquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stefano Bandecchi Nega Genocidio