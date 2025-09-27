Star Wars | Il Volume 3 di Visions si mostra con un trailer

Disney+ ha svelato il trailer di Star Wars: VisionsVolume 3, la fortunata serie anime ambientata nell’universo Guerre Stellari. Con un lancio in piattaforma previsto per il 29 ottobre 2025, la serie anime dal formato antologico si prepara ad omaggiare ancora il mito di Star Wars offrendo agli appassionati nove corti realizzati da nove diversi studi d’animazione: david production, Kamikaze Douga + ANIMA, Kinema citrus Co., Polygon Pictures, Production I.G, Project Studio Q, TRIGGER, WIT STUDIO. Guardate qui il trailer di Star Wars: Visions – Volume 3 Star Wars: Visions La Serie Anime Antologica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

