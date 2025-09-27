"Tutti insieme abbiamo deciso di organizzare questo evento per ricordare simbolicamente la prima partita che 50 anni fa si disputò allo stadio di Pian di Massiano nel 1975, costruito in soli 92 giorni per consentire al Grifo di disputare la serie A. La nostra volontà è di raccontare quell’annata ma anche la Perugia del 1975, una città innovativa che, ad esempio, aveva ideato Umbria Jazz, ma anche una città attiva, punto di riferimento politico e dei movimenti studenteschi". Così l’assessore allo sport del Comune di Perugia ha presentato gli eventi di “Curi 50, 50 anni insieme - uno stadio, una città, una storia di sport” voluti dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Perugia Calcio, il Museo del Grifo, l’Ac Progetto Immaginario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Stadio "Curi", mezzo secolo di storia. La città festeggia il glorioso impianto: "Raccontiamo un'impresa collettiva"