Sta volta ci siamo, è tutto vero: Balotelli ha firmato in Serie A C’è l’annuncio ufficiale"> Mario Balotelli al momento è senza contratto, ma aspetta con ansia la chiamata di un ambizioso club di Serie A. Mario Balotelli appare cambiato rispetto al passato. Si allena con costanza, ha ridotto drasticamente i suoi vizi e ha trovato a Brescia un contesto familiare che lo fa sentire sereno, anche se la distanza dai figli resta un peso. Accanto a lui c’è il preparatore atletico Stefano Mazzoldi di Equipe Training Lab, con cui ha ritrovato motivazione e condizione fisica, lavorando con serietà e disciplina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sta volta ci siamo, è tutto vero: Balotelli ha firmato in Serie A | C’è l’annuncio ufficiale