Sta male ma continua a curare pazienti medico di famiglia muore a 38 anni

(Adnkronos) – Trascura il proprio malore per curare i propri pazienti, la dottoressa Maddalena Carta muore a 38 anni. Lutto a Dorgali, in Sardegna, per la scomparsa del medico di famiglia che ha perso la vita per assistere i suoi pazienti. Era l'unico in servizio nel paese del Nuorese e ha trascurato un malore per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: male - continua

«Carezze e cicatrici» nel Festival «La leggerezza del male» a Samatzai. Per due mesi il paese è capitale della letteratura con numerosi autori e autrici. Continua a leggere su Kalaritana Media. - facebook.com Vai su Facebook

Sta male ma continua a curare pazienti, medico di famiglia muore a 38 anni - Trascura il proprio malore per curare i propri pazienti, la dottoressa Maddalena Carta muore a 38 anni. Si legge su adnkronos.com

Terra Santa: Ass. Aiuto Bambini Betlemme, “il Caritas Baby Hospital è aperto e continua a curare ma ha bisogno di sostegno urgente” - Mentre la tensione cresce in Cisgiordania, il Caritas Baby Hospital resta aperto e continua a offrire cure pediatriche a Betlemme. Lo riporta agensir.it