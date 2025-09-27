Sta dalla nostra parte Garlasco le telefonate shock | cosa succedeva nella famiglia Sempio
Nuova svolta nel caso Garlasco. I Carabinieri e Guardia di Finanza hanno condotto una serie di perquisizioni nelle abitazioni di ex inquirenti e familiari di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa nel 2007. Al centro dell’inchiesta l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ora indagato per corruzione in atti giudiziari. Le perquisizioni sono state ordinate dalla Procura di Brescia e hanno interessato nove persone, comprese alcune zie e parenti stretti di Sempio. Secondo gli inquirenti, nel 2017 – anno dell’ archiviazione dell’indagine su Andrea Sempio – si sarebbero verificati sospetti movimenti di denaro tra i familiari dell’indagato, che potrebbero essere collegati a una presunta compravendita della decisione giudiziaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Garlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Mi ricordo, erano 20-30 euro per marche da bollo o documenti». I prestiti sospetti delle zie - Il caso Garlasco continua a complicarsi e le parole di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, non sembrano chiarire la vicenda. Lo riporta leggo.it
Delitto Garlasco, indagato l'ex procuratore: «Mazzetta per scagionare Andrea Sempio» - Inaspettato, senza che venisse anticipato dalle solite indiscrezioni, dirompente al punto da rimettere in ... ilmattino.it scrive