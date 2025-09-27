Nuova svolta nel caso Garlasco. I Carabinieri e Guardia di Finanza hanno condotto una serie di perquisizioni nelle abitazioni di ex inquirenti e familiari di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa nel 2007. Al centro dell’inchiesta l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ora indagato per corruzione in atti giudiziari. Le perquisizioni sono state ordinate dalla Procura di Brescia e hanno interessato nove persone, comprese alcune zie e parenti stretti di Sempio. Secondo gli inquirenti, nel 2017 – anno dell’ archiviazione dell’indagine su Andrea Sempio – si sarebbero verificati sospetti movimenti di denaro tra i familiari dell’indagato, che potrebbero essere collegati a una presunta compravendita della decisione giudiziaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sta dalla nostra parte”. Garlasco, le telefonate shock: cosa succedeva nella famiglia Sempio