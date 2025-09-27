Squishmallows profuma di novità | arrivano i primi fragrance ispirati ai peluche cult

Gli Squishmallows non si accontentano più di invadere camere da letto e scaffali con la loro morbidezza: adesso vogliono conquistare anche il mondo della bellezza. Il brand di plush più virale degli ultimi anni lancia infatti Squishmallows Fragrances, una collezione inedita di profumi che debutterà in esclusiva da Ulta Beauty il 5 ottobre. Squishmallows: non solo peluche ma anche profumi per la Gen Z. L’idea è firmata da Joel Ronkin, veterano del settore che ha già lavorato a fragranze per popstar come Ariana Grande e Justin Bieber. Con questa nuova avventura, Ronkin punta dritto al cuore (e al portafoglio) della Gen Z, la fascia 14-24 anni che sta trasformando il mercato beauty in un fenomeno in crescita continua. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

