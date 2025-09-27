squadra il presidente faroni sprona il gruppo grifo col 3 5 2 montevago in pole

La seduta di rifinitura, all’interno del Curi, è stata preceduta dalla visita del presidente biancorosso. Javier Faroni prima dell’allenamento si è rivolto alla squadra, allo staff tecnico e anche alla dirigenza biancorossa, incoraggiando tutti a migliorare. Ha rinnovato inoltre la sua fiducia all’intero gruppo in vista delle prossime partite. Poi i biancorossi hanno iniziato la seduta: Braglia ha provato la squadra che, con molta probabilità, scenderà in campo oggi pomeriggio contro la Pianese. L’idea di metà settimana del 3-5-2 potrebbe trovare conferma anche oggi, nella sfidacontro la Pianese, formazione che in questo avvio di stagione, ha collezionato sei punti (una vittoria, tre pareggi e due sconfitte). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

