Squadra Il presidente Faroni sprona il gruppo Grifo col 3-5-2 Montevago in pole

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seduta di rifinitura, all’interno del Curi, è stata preceduta dalla visita del presidente biancorosso. Javier Faroni prima dell’allenamento si è rivolto alla squadra, allo staff tecnico e anche alla dirigenza biancorossa, incoraggiando tutti a migliorare. Ha rinnovato inoltre la sua fiducia all’intero gruppo in vista delle prossime partite. Poi i biancorossi hanno iniziato la seduta: Braglia ha provato la squadra che, con molta probabilità, scenderà in campo oggi pomeriggio contro la Pianese. L’idea di metà settimana del 3-5-2 potrebbe trovare conferma anche oggi, nella sfidacontro la Pianese, formazione che in questo avvio di stagione, ha collezionato sei punti (una vittoria, tre pareggi e due sconfitte). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

squadra il presidente faroni sprona il gruppo grifo col 3 5 2 montevago in pole

© Sport.quotidiano.net - Squadra. Il presidente Faroni sprona il gruppo. Grifo col 3-5-2, Montevago in pole

In questa notizia si parla di: squadra - presidente

Serie A2, il punto su mercato concluso e stagione alle porte. Il presidente biancorosso Gianni Fava è entusiasta. "Sella, squadra finita rapidamente. Grazie ai 400 abbonati»

Verona, grandi obiettivi per i gialloblu? Sentite cosa ha appena detto il presidente della squadra veneta

Krause saluta la squadra: la carica del presidente

La promessa di Faroni ai 7000: "Vogliamo portare la squadra in alto" - "Sono felice che questo anniversario così importante sia caduto durante la mia gestione", commenta il presidente Faroni emozionato. Secondo lanazione.it

Perugia, Faroni gioca la carta della svolta: subito una squadra per vincere - Le parole di Borras declinate con estrema disinvoltura nel corso della puntata di Fuori Campo di Umbria Tv lasciano poco spazio all’immaginazione. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Squadra Presidente Faroni Sprona