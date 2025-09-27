Spuntano altri droni e l’Ue pensa al muro
Dopo i velivoli avvistati in Svezia e Danimarca, il commissario Kubilius vuole un maxi scudo. Zelensky chiede i missili Tomahawk agli Usa e accusa l’Ungheria di invasioni aeree. Budapest: «Ha perso la testa». Merz: «Non siamo in guerra, ma nemmeno in pace». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: spuntano - droni
Lo show dei droni in Versilia: conchiglie e delfini spuntano in cielo dal buio
Droni nella notte su cinque aeroporti in Danimarca, chiuso per un'ora lo spazio aereo. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook