Sprechi troppi giga? Il tuo smartphone li usa senza che te ne accorgi | cosa puoi fare

Vi è mai capitato di trovarvi a corto di Giga pur avendo un piano tariffario generoso? La risposta potrebbe sorprendervi: il vostro smartphone potrebbe consumare dati di nascosto, senza che ve ne accorgiate. Questo articolo svela i meccanismi di questo consumo invisibile e offre soluzioni pratiche per risparmiare Giga e mantenere la connessione sotto controllo. Spesso, la causa principale del consumo eccessivo di dati è la disattenzione. Quando usciamo di casa e il Wi-Fi si disconnette, lo smartphone passa automaticamente alla connessione dati. App come WhatsApp e social network continuano a consumare Giga in background per notifiche, aggiornamenti e sincronizzazioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

