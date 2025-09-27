Spread BTP?Bund ai minimi dell’anno inflazione Istat all’1,6% | cosa significa per mutui e risparmi

Il differenziale decennale Italia?Germania oscilla intorno a 85–90 punti base. Ad agosto i prezzi al consumo rallentano all’1,6% (NIC e HICP), con core al 2,1%: beni quasi fermi, servizi più vivaci. La settimana si chiude con lo spread BTP?Bund decennale in area 0,86 punti percentuali (86 punti base) e rendimenti rispettivamente attorno a 3,62% per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Spread BTP?Bund ai minimi dell’anno, inflazione Istat all’1,6%: cosa significa per mutui e risparmi

In questa notizia si parla di: spread - bund

Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 85 punti

Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 85 punti

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 84,8 punti

Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 83 punti base. Il rendimento del decennale italiano è al 3,57% #ANSA - X Vai su X

Alle ore 10.30 il FTSEMib perdeva lo 0,12% a 42.374 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 42.191 punti e un massimo di 42.440 punti. Lo spread Btp-Bund si è allargato a 85 punti, con il rendimento del Btp decennale che è tornato al 3,6%. ... leggi l'a - facebook.com Vai su Facebook

Spread ai minimi e governo stabile: l’Italia che sorprende i mercati - Spread ai minimi, Btp da record e governo stabile: l’Italia diventa il Paese più affidabile d’Europa, mentre Berlino, Parigi e Madrid affrontano crisi politiche C’è un paradosso che meriterebbe un ... Riporta panorama.it

Lo spread Btp-Bund apre in calo a 88 punti base - Il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali scende di un punto base, a quota 88, mentre si arresta ... Si legge su quotidiano.net