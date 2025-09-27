Spotify ha rimosso 75 milioni di brani generati dall’intelligenza artificiale

Spotify sta continuando la battaglia contro l’intelligenza artificiale, rimuovendo 75 milioni di brani sulla piattaforma streaming. Negli ultimi mesi l’AI si era imposta sul servizio streaming tramite il lancio di una band apparentemente generata, The Velvet Sundown, che aveva fatto notizia per aver guadagnato circa 400.000 ascoltatori mensili di Spotify, nonostante esista da meno di un mese. In una nota stampa pubblicata il 25settembre, la piattaforma ha affermato che sta prendendo posizione contro la musica intesa a “ Confondere o ingannare gli ascoltatori, spingere ‘slop’ nell’ecosistema e interferire con gli artisti autentici che lavorano per costruire la loro carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

