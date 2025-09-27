Spotify ha rimosso 75 milioni di brani generati dall’intelligenza artificiale
Spotify sta continuando la battaglia contro l’intelligenza artificiale, rimuovendo 75 milioni di brani sulla piattaforma streaming. Negli ultimi mesi l’AI si era imposta sul servizio streaming tramite il lancio di una band apparentemente generata, The Velvet Sundown, che aveva fatto notizia per aver guadagnato circa 400.000 ascoltatori mensili di Spotify, nonostante esista da meno di un mese. In una nota stampa pubblicata il 25settembre, la piattaforma ha affermato che sta prendendo posizione contro la musica intesa a “ Confondere o ingannare gli ascoltatori, spingere ‘slop’ nell’ecosistema e interferire con gli artisti autentici che lavorano per costruire la loro carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: spotify - rimosso
A sostegno della Palestina e in segno di condanna del genocidio in corso a Gaza, Björk ha rimosso il suo catalogo musicale dalle piattaforme di streaming in Israele. L’iniziativa rientra nel progetto “No Music for Genocide”, che, attraverso il geo-blocking della Vai su Facebook
Spotify: pugno duro contro spam musicale e frodi basate sull’intelligenza artificiale - A breve arriveranno un filtro per ridurre la presenza di musica generata ad hoc per ... Si legge su repubblica.it
Spotify elimina 75 milioni di brani creati con IA: parte la guerra contro la musica spazzatura - L'intelligenza artificiale nella musica può essere un alleato prezioso per artisti e produttori, ma quando viene utilizzata per confondere gli ascoltatori e saturare i cataloghi di contenuti privi di ... msn.com scrive