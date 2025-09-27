Sport in tv sabato 27 settembre | da Sinner alla Serie A passando per i Mondiali di Volley

Un altro sabato ricco di sport in tv sta per cominciare: in mattinata torna in campo Jannik Sinner per gli ottavi di finale a Beijing. L’ultimo sabato di settembre mette tantissimi eventi a disposizione degli appassionati di sport. Sinner torna in campo per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Beijing, insieme a lui anche altri italiani. In tarda mattinata, poi, appuntamento da non perdere con le semifinali dei Mondiali di Volley. L’Italia affronterà la Polonia. Nel pomeriggio tantissime partite di Serie A, Serie B e Serie C, tra cui il big match tra Juventus e Atalanta. In Spagna grande attesa per il derby di Madrid tra Real e Atletico. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sport - sabato

