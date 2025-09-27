Sport in tv oggi sabato 27 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 27 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali di volley maschile, sperando di raggiungere l’atto conclusivo e difendere il titolo iridato conquistato tre anni fa contro la vincente di Bulgaria-Cechia. Jannik Sinner tornerà in campo per sfidare il francese Atmane agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino, vedremo all’opera anche Luciano Darderi all’ATP 500 di Tokyo e sul cemento della capitale esordiranno Jasmine Paolini e Sara Errani in doppio. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP del Giappone per la MotoGP e la gara-1 del GP di Aragon per la Superbike. 🔗 Leggi su Oasport.it
