Sport in tv oggi sabato 27 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sabato 27 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali di volley maschile, sperando di raggiungere l’atto conclusivo e difendere il titolo iridato conquistato tre anni fa contro la vincente di Bulgaria-Cechia. Jannik Sinner tornerà in campo per sfidare il francese Atmane agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino, vedremo all’opera anche Luciano Darderi all’ATP 500 di Tokyo e sul cemento della capitale esordiranno Jasmine Paolini e Sara Errani in doppio. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP del Giappone per la MotoGP e la gara-1 del GP di Aragon per la Superbike. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa notizia si parla di: sport - oggi

