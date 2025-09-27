Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia davanti alle Rive di Trieste. Un uomo di 51 anni, impegnato nel campionato italiano di Coastal Rowing 2025, è stato colto da un arresto cardiaco mentre gareggiava nelle acque antistanti il molo Audace. Nonostante i tentativi di rianimazione immediati da parte dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari, la Polizia locale, la Polizia di Stato, i sommozzatori dei Vigili del fuoco e la Guardia costiera, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il malore è avvenuto nel corso della competizione di canottaggio che radunava atleti e appassionati da tutta Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sport in lutto, muore d’infarto durante la gara: tutti sconvolti