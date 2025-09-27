Sport in lutto muore d’infarto durante la gara | tutti sconvolti
Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia davanti alle Rive di Trieste. Un uomo di 51 anni, impegnato nel campionato italiano di Coastal Rowing 2025, è stato colto da un arresto cardiaco mentre gareggiava nelle acque antistanti il molo Audace. Nonostante i tentativi di rianimazione immediati da parte dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari, la Polizia locale, la Polizia di Stato, i sommozzatori dei Vigili del fuoco e la Guardia costiera, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il malore è avvenuto nel corso della competizione di canottaggio che radunava atleti e appassionati da tutta Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sport - lutto
Lutto improvviso nello sport italiano, fiumi di lacrime per un simbolo azzurro
“Ciao, sei stata grande”. Sport italiano in lutto, la campionessa paralimpica morta a 28 anni
“È morto”. Lutto nello sport italiano, il triste annuncio dopo l’incidente in gara
LUTTO NELLO SPORT PERUGINO: CI HA LASCIATO PAOLO RICCINI RICCI Grave perdita per l'ambiente sportivo e per tutta la comunità perugina per la scomparsa di Paolo Riccini Ricci figura storica del sodalizio della Rari Nantes. In un post sui social la R - facebook.com Vai su Facebook
Sport perugino in lutto, addio a Paolo Riccini Ricci - X Vai su X
Calcio in lutto: Billy Vigar muore a 21 anni dopo un grave incidente in campo - L'accaduto risale alla partita di sabato scorso: dopo qualche giorno in coma farmacologico, l'ex Arsenal non ce l'ha fatta ... Come scrive msn.com
Lutto nel giornalismo, addio a Franco Ligas: muore la voce di Sportmediaset - Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 79 anni il noto cronista sportivo Franco Ligas, storica voce di Sportmediaset. Riporta notizie.it