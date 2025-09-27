Spider-Man arriva in Magic | The Gathering a Milano una ragnatela intrappola la sua carta

Cosa ci fa una gigantesca ragnatela con intrappolata una carta Magic di Spider-Man a Milano in CityLife? Ma soprattutto cosa ci fa l’uomo ragno su una carta di Magic: The Gathering? Facciamo qualche passo indietro. Negli ultimi anni Wizards of the Coast, il colosso dietro il celebre gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering, tramite l’iniziativa “Universes Beyond” ha portato all’interno del suo gioco di carte dei set frutto di collaborazioni con alcuni dei più famosi universi narrativi, cinematografici, ludici e videoludici al mondo, tra cui quelli dedicati a Il Signore degli Anelli, Fallout, Fortnite e, tra gli ultimi arrivati, Final Fantasy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

