Spezia oltre mille persone a manifestare | il corteo attraversa la città

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spezia, 28 settembre 2025 – Oltre mille persone hanno partecipato alla manifestazione lanciata da Restiamo Umani - Riconvertiamo Seafuture che ha chiamato a raccolta il mondo dell'associazionismo, sindacale e politico e singoli cittadini non solo dalla Spezia e dintorni ma anche da città toscane tra cui Massa, Carrara e Pisa. La Spezia 27092025 - Manifestazione contro Seafuture La manifestazione arriva a poche ore dall'inizio della fiera internazionale Seafuture che si svolgerà da lunedì all'Arsenale militare della Spezia e che viene definita dagli attivisti "una vetrina militare-navale pensata per alimentare gli affari delle aziende del comparto difesa e sicurezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

spezia oltre mille persone a manifestare il corteo attraversa la citt224

© Lanazione.it - Spezia, oltre mille persone a manifestare: il corteo attraversa la città

In questa notizia si parla di: spezia - oltre

Popov risponde a Esposito: lo Spezia non va oltre l’1-1 a Empoli

Pronostico Parma-Spezia: sorriso dopo oltre un mese

spezia oltre mille personeSpezia, oltre mille persone a manifestare: il corteo attraversa la città - La Spezia, 28 settembre 2025 – Oltre mille persone hanno partecipato alla manifestazione lanciata da Restiamo Umani - Come scrive lanazione.it

spezia oltre mille personeTremila in corteo alla Spezia contro Seafuture 2025 - La Spezia – Un corteo pacifico e pacifista, formato da oltre tremila persone, ha sfilato ieri per le strade della Spezia e dato il via al presidio permanente in piazza Chiodo, di fronte alle porte del ... Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Spezia Oltre Mille Persone