Spezia oltre mille persone a manifestare | il corteo attraversa la città
La Spezia, 28 settembre 2025 – Oltre mille persone hanno partecipato alla manifestazione lanciata da Restiamo Umani - Riconvertiamo Seafuture che ha chiamato a raccolta il mondo dell'associazionismo, sindacale e politico e singoli cittadini non solo dalla Spezia e dintorni ma anche da città toscane tra cui Massa, Carrara e Pisa. La Spezia 27092025 - Manifestazione contro Seafuture La manifestazione arriva a poche ore dall'inizio della fiera internazionale Seafuture che si svolgerà da lunedì all'Arsenale militare della Spezia e che viene definita dagli attivisti "una vetrina militare-navale pensata per alimentare gli affari delle aziende del comparto difesa e sicurezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: spezia - oltre
Popov risponde a Esposito: lo Spezia non va oltre l’1-1 a Empoli
Pronostico Parma-Spezia: sorriso dopo oltre un mese
Operazione “SOTTOCOSTO” – Scoperta evasione da oltre 9 milioni di euro #ADMgov e la Guardia di Finanza di La Spezia hanno portato a termine un’importante operazione congiunta che ha permesso di scoprire un’evasione da 9,3 milioni di euro nel s - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 20.000 ingressi al Picco nelle prime due giornate. Sempre al nostro fianco, grazie fanti - X Vai su X
Spezia, oltre mille persone a manifestare: il corteo attraversa la città - La Spezia, 28 settembre 2025 – Oltre mille persone hanno partecipato alla manifestazione lanciata da Restiamo Umani - Come scrive lanazione.it
Tremila in corteo alla Spezia contro Seafuture 2025 - La Spezia – Un corteo pacifico e pacifista, formato da oltre tremila persone, ha sfilato ieri per le strade della Spezia e dato il via al presidio permanente in piazza Chiodo, di fronte alle porte del ... Si legge su ilsecoloxix.it