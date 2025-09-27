Spezia oltre mille persone a manifestare | il corteo attraversa la città

La Spezia, 28 settembre 2025 – Oltre mille persone hanno partecipato alla manifestazione lanciata da Restiamo Umani - Riconvertiamo Seafuture che ha chiamato a raccolta il mondo dell'associazionismo, sindacale e politico e singoli cittadini non solo dalla Spezia e dintorni ma anche da città toscane tra cui Massa, Carrara e Pisa. La Spezia 27092025 - Manifestazione contro Seafuture La manifestazione arriva a poche ore dall'inizio della fiera internazionale Seafuture che si svolgerà da lunedì all'Arsenale militare della Spezia e che viene definita dagli attivisti "una vetrina militare-navale pensata per alimentare gli affari delle aziende del comparto difesa e sicurezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

