Saranno 400 i tifosi che coloreranno di bianco la Laguna di Venezia. D’obbligo per lo Spezia una prestazione gagliarda, nel tentativo di vincere e convincere al ‘Penzo’, emulando l’impresa realizzata, di questi tempi, nel 2021, dalla truppa di Thiago Motta. D’Angelo non ha nascosto le difficoltà del match contro gli arancioneroverdi di Stroppa, ribadendo al tempo stesso la fiducia nella sua squadra: "Il Venezia è una squadra forte, insieme al Palermo è la favorita per vincere il campionato. Noi dovremo andare in campo con la determinazione che ci hanno sempre contraddistinto, che fino ad ora non sono coincise con risultati e prestazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spezia, è l’ora di rialzarsi. Venezia tappa importante: "Migliorare la prestazione»