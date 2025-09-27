Spettatori Juve Atalanta | altra enorme risposta di pubblico ecco in quanti sono presenti all’Allianz Stadium oggi Il dato

Spettatori Juve Atalanta, comunicato il dato ufficiale: Allianz Stadium quasi sold-out, ma il settore ospiti è vuoto a causa del divieto di trasferta. Una cornice di pubblico imponente, un tifo quasi interamente a tinte bianconere. Per la super sfida di questa sera contro l’ Atalanta, l’Allianz Stadium ha risposto presente, facendo registrare un colpo d’occhio eccezionale. È stato da poco comunicato il dato ufficiale sugli spettatori presenti all’impianto, un numero che sfiora il tutto esaurito ma che presenta una particolarità unica. Spettatori Juve Atalanta: i dati ufficiali e il motivo dell’assenza dei tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

