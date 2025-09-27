Sperone carabinieri arrestano 26enne ricercato in Europa

I Carabinieri della Stazione di Avella hanno tratto in arresto un 26enne di origine romena, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo.Coinvolgimento in incidente stradale in OlandaL’uomo, coinvolto in un sinistro stradale avvenuto in Olanda, era destinatario di un provvedimento restrittivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

