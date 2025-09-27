“Nei momenti di crisi economica il rischio è che a pagare siano i cittadini, penalizzati dai tagli agli enti locali. Per questo è fondamentale che i Comuni facciano squadra e collaborino, così da utilizzare al meglio le risorse disponibili. L’Intelligenza Artificiale è già parte integrante delle nos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Zingaretti, Europarlamentare: “Importante fare squadra tra i Comuni"