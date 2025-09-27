Sperlonga ANCI Lazio Training Camp 2025 Trancassini Questore della Camera | Gli amministratori locali sono un presidio di ascolto e affidabilità per i cittadini

“L’ANCI Lazio Training Camp 2025 rappresenta un appuntamento di straordinaria importanza per tutta la comunità amministrativa del Lazio e non solo. In questi giorni, sindaci e amministratori locali hanno avuto modo di confrontarsi, condividere le proprie esperienze e approfondire le sfide che ogni g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questa notizia si parla di: sperlonga - anci

Roma. Presentato il Training Camp 2025 di Anci Lazio. A Sperlonga dal 25 al 27 Settembre, innovazione e formazione per i Comuni del futuro

ANCI Lazio Training Camp 2025, il 10 settembre a Sperlonga la conferenza stampa di presentazione

A Sperlonga arriva l’ANCI Lazio Training Camp 2025, tre giorni di formazione e innovazione per i territori del futuro

Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Baldassarre Assessore Regione Lazio: “Donne e giovani patrimonio da valorizzare” - X Vai su X

SECONDA GIORNATA DEL TRAINING CAMP ANCI LAZIO 2025 La mattinata al Cinema Augusto di Sperlonga è stata dedicata ai grandi temi delle politiche di coesione, delle infrastrutture e della finanza per gli enti locali. Tra gli interventi si sono registrate l - facebook.com Vai su Facebook

A Sperlonga al via l'ANCI Lazio Training Camp 2025: tre giorni per parlare del futuro dei territori - Si è aperto a Sperlonga l'ANCI Lazio Training Camp 2025, l'evento di formazione e confronto che fino a sabato 27 settembre riunirà amministratori locali, istituzioni, imprese e comunità ... Riporta finanza.repubblica.it

ANCI Lazio Training Camp 2025, grande successo a Sperlonga: modello di collaborazione per il futuro - Importante partecipazione all’ANCI Lazio Training Camp 2025 che, per tre giorni, fino a domani sabato 27 settembre, ha riunito a Sperlonga amministratori locali, istituzioni, imprese e c ... Come scrive msn.com