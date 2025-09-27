Sperlonga ANCI Lazio Training Camp 2025 Nicotra Segretario Generale ANCI | Questioni urgenti per i Comuni da recepire nella Legge di bilancio
“Oggi, all’ANCI Lazio Training Camp, abbiamo l’opportunità di confrontarci e approfondire le principali sfide che stanno affrontando i Comuni. Ho illustrato un primo bilancio del confronto che da alcuni mesi stiamo portando avanti, soprattutto con il Ministero dell’Economia e la Ragioneria Generale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: sperlonga - anci
Roma. Presentato il Training Camp 2025 di Anci Lazio. A Sperlonga dal 25 al 27 Settembre, innovazione e formazione per i Comuni del futuro
ANCI Lazio Training Camp 2025, il 10 settembre a Sperlonga la conferenza stampa di presentazione
A Sperlonga arriva l’ANCI Lazio Training Camp 2025, tre giorni di formazione e innovazione per i territori del futuro
Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Baldassarre Assessore Regione Lazio: “Donne e giovani patrimonio da valorizzare” - X Vai su X
SECONDA GIORNATA DEL TRAINING CAMP ANCI LAZIO 2025 La mattinata al Cinema Augusto di Sperlonga è stata dedicata ai grandi temi delle politiche di coesione, delle infrastrutture e della finanza per gli enti locali. Tra gli interventi si sono registrate l - facebook.com Vai su Facebook
A Sperlonga al via l'ANCI Lazio Training Camp 2025: tre giorni per parlare del futuro dei territori - Si è aperto a Sperlonga l'ANCI Lazio Training Camp 2025, l'evento di formazione e confronto che fino a sabato 27 settembre riunirà amministratori locali, istituzioni, imprese e comunità ... finanza.repubblica.it scrive
ANCI Lazio Training Camp 2025, grande successo a Sperlonga: modello di collaborazione per il futuro - Importante partecipazione all’ANCI Lazio Training Camp 2025 che, per tre giorni, fino a domani sabato 27 settembre, ha riunito a Sperlonga amministratori locali, istituzioni, imprese e c ... Da msn.com