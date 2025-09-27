“Oggi, all’ANCI Lazio Training Camp, abbiamo l’opportunità di confrontarci e approfondire le principali sfide che stanno affrontando i Comuni. Ho illustrato un primo bilancio del confronto che da alcuni mesi stiamo portando avanti, soprattutto con il Ministero dell’Economia e la Ragioneria Generale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Nicotra (Segretario Generale ANCI): “Questioni urgenti per i Comuni da recepire nella Legge di bilancio”