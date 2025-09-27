Spaventoso frontale in galleria auto prende fuoco | feriti e caos traffico

Bresciatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frontale e fiamme nella galleria Santa Barbara a Marone: sabato mattina due auto si sono scontrate lungo la SP 510, con un veicolo che ha poi preso fuoco.Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, un’auto medica e l’elicottero del 118. Quattro persone sono rimaste coinvolte nell’incidente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

