Spavento per Jannik Sinner | caduta rovinosa contro Atmane La reazione immediata

Una partita più complicata del previsto. Jannik Sinner è alle prese con la verve dell’estroso e creativo francese Terence Atmane nel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese l’azzurro, vinto il primo parziale sul 6-4, ha perso il secondo 7-5, in una frazione in cui entrambi i giocatori hanno faticato non poco nella gestione della battuta. Una criticità che ha riguardato, in particolare, Jannik. I colpi profondi e mancini del suo avversario hanno dato non poco fastidio all’azzurro, costretto a giocarsi il tutto per tutto nella terza frazione decisiva. All’inizio della stessa, c’è stata la reazione di Jannik, capace di andare avanti nello score con carattere e determinazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Spavento per Jannik Sinner: caduta rovinosa contro Atmane. La reazione immediata

In questa notizia si parla di: spavento - jannik

Fedez trova un nuovo bersaglio per i suoi dissing: Jannik Sinner. Con una storia su Instagram, il rapper ha pubblicato il testo di una canzone inedita, nella quale cita anche il campione altoatesino con una rima che non farà di certo piacere al diretto interessato - facebook.com Vai su Facebook

Sinner batte Cilic al 1° turno dell'Atp Pechino 2025 con un doppio 6-2, ora Atmane. La rincorsa ad Alcaraz e al n° 1 - Cilic Atp Pechino 2025 1° turno, il numero 2 del ranking mondiale ha superato con un doppio 6- Riporta sport.virgilio.it

Jannik Sinner sta ricostruendo il cerchio magico, mancava un tassello: perché ha scelto Resnicoff - Al suo fianco avrà anche il nuovo fisioterapista, il motivo per cui lo ha scelto spiega implicitamente anche cosa non ha ... Lo riporta fanpage.it