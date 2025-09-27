Spavento Inter a Cagliari | visto dai tifosi in tv ecco di chi si tratta

27 set 2025

Non si è fatta attendere la presa di posizione: risvolti immediati e nuovo polverone, tutti i dettagli Si chiuderà tra pochi istanti il primo tempo dell’ Unipol Domus tra Cagliari ed Inter. Match partito subito a spron battuto soprattutto per merito di Lautaro Martinez, il cui preciso colpo di testa su cross al bacio di Bastoni ha permesso ai nerazzurri di stappare l’incontro. (LaPresse) – Calciomercato.it Tante buone indicazioni per Chivu, a partire dalla capacità di uscire dal pressing dei rossoblu con la qualità nel palleggio utile ad esorcizzare il pressing – non sempre convinto – dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

