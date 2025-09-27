Attimi di preoccupazione durante il terzo set del match tra Sinner e Atmane. Il francese, prima di un servizio viene colpito dai crampi. L'azzurro lo batte in 3 set (6-4 5-7 6-0 in due ore e 21 minuti) e vola al terzultimo atto dell'Atp 500 di Pechino dove affronterà l'ungherese Marozsan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spavento Atmane, urla di dolore per un crampo al polpaccio