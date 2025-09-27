Sparita nel nulla mentre fa funghi | le maxi ricerche continuano sei giorni dopo

Pescia, 27 settembre 2025 – Sparita nel nulla, dopo giorni e giorni di ricerche. Le operazioni intanto continuano, con decine di persone impegnate. Ma non ci sono tracce di Piera Pinna, 69 anni, la donna di San Miniato che manca all’appello ormai da sei giorni, da domenica 21 settembre. Quando, come altre migliaia di appassionati, si è diretta a fare funghi nei boschi intorno a Medicina, paesino nel territorio comunale di Pescia, una piccola frazione. Ricerche imponenti che vedono impegnati vigili del fuoco, soccorso alpino, cinofili delle Fiamme Gialle, mondo del volontariato e parenti della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sparita nel nulla mentre fa funghi: le maxi ricerche continuano sei giorni dopo

