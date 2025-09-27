Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel Parco Verde di Caivano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. In corso le operazioni di sopralluogo da parte dei militari. Una decina di persone a bordo di sei o sette tra scooter e moto ha percorso ad alta velocità più strade del rione Parco Verde esplodendo i colpi d'arma da fuoco, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri. Per ora sono stati rinvenuti otto bossoli all'altezza di viale Margherita verso il blocco B e più precisamente all'altezza dell'incrocio con via dei Tulipani. Carabinieri della compagnia di Caivano e nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono sul posto per recuperare eventuali altri bossoli e per ricostruire l'esatto tragitto della stesa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Spari a Caivano, una decina di persone apre il fuoco al Parco Verde