Spari a Caivano una decina di persone apre il fuoco al Parco Verde
Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel Parco Verde di Caivano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. In corso le operazioni di sopralluogo da parte dei militari. Una decina di persone a bordo di sei o sette tra scooter e moto ha percorso ad alta velocità più strade del rione Parco Verde esplodendo i colpi d'arma da fuoco, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri. Per ora sono stati rinvenuti otto bossoli all'altezza di viale Margherita verso il blocco B e più precisamente all'altezza dell'incrocio con via dei Tulipani. Carabinieri della compagnia di Caivano e nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono sul posto per recuperare eventuali altri bossoli e per ricostruire l'esatto tragitto della stesa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Spari al Parco Verde di Caivano, sopralluoghi dei carabinieri in corso
Momenti di panico al Parco Verde di Caivano per un'azione violenta avvenuta vicino al blocco B di viale Margherita. #caivano #pistoleri #sparatoria #cronacadinapoli #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Sparatoria nel Parco Verde a Caivano: esplosi diversi colpi arma da fuoco, carabinieri sul posto - facebook.com Vai su Facebook
Spari a Caivano: raid armato al Parco Verde - Una decina di persone a bordo di scooter e moto ha scatenato il panico intorno alle 19. Segnala msn.com
A Caivano si torna a sparare: raid in scooter, "stesa" al Parco Verde - Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che un gruppo di una decina di persone a bordo di diversi ... Si legge su msn.com