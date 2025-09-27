Spari a Caivano una decina di persone apre il fuoco al Parco Verde

Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel Parco Verde di Caivano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. In corso le operazioni di sopralluogo da parte dei militari. Una decina di persone a bordo di sei o sette tra scooter e moto ha percorso ad alta velocità più strade del rione Parco Verde esplodendo i colpi d'arma da fuoco, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri. Per ora sono stati rinvenuti otto bossoli all'altezza di viale Margherita verso il blocco B e più precisamente all'altezza dell'incrocio con via dei Tulipani. Carabinieri della compagnia di Caivano e nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono sul posto per recuperare eventuali altri bossoli e per ricostruire l'esatto tragitto della stesa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Spari al Parco Verde di Caivano, sopralluoghi dei carabinieri in corso

Spari a Caivano: raid armato al Parco Verde - Una decina di persone a bordo di scooter e moto ha scatenato il panico intorno alle 19. Segnala msn.com

spari caivano decina personeA Caivano si torna a sparare: raid in scooter, "stesa" al Parco Verde - Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che un gruppo di una decina di persone a bordo di diversi ... Si legge su msn.com

