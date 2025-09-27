Spalle e braccia al top | i migliori 6 esercizi consigliati dalla trainer

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questi movimenti aiutano a migliorare la postura, tonificano braccia e spalle e rafforzano la struttura della parte superiore del corpo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalle e braccia al top i migliori 6 esercizi consigliati dalla trainer

© Gazzetta.it - Spalle e braccia al top: i migliori 6 esercizi consigliati dalla trainer

In questa notizia si parla di: spalle - braccia

spalle braccia top miglioriPettorali tonici con i migliori piegamenti sulle braccia - up e piegamenti sulle braccia adattati per i diversi livelli, dai principianti agli atleti. Si legge su gazzetta.it

6 esercizi per spalle, braccia, schiena a prova di canotta - L'estate è anche il periodo in cui spalle e braccia sono più in vista, perché si indossano canotte e costumi da bagno. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Spalle Braccia Top Migliori