spal obiettivo riscatto al mazza il derby contro la comacchiese per non perdere contatto dalla vetta per di benedetto 3 punti obbligati

Dopo quattro giornate di campionato, la Spal si ritrova a -4 dal terzetto di testa composto da Sampierana, Castenaso e Mezzolara. Un distacco senza dubbio colmabile, ma al tempo stesso significativo e difficilmente pronosticabile alla vigilia del torneo. È la squadra di Di Benedetto la grande assente nei piani alti di una classifica che oggi Iglio e compagni meditano di accorciare sensibilmente superando la Comacchiese. Allo stadio Mazza i rossoblù sono riusciti a fermare la Spal in Coppa Italia, ma stavolta i padroni di casa sono convinti che le cose andranno molto diversamente. Del resto, non riuscire a fare bottino pieno nell’anticipo in programma oggi alle 15 nell’impianto di corso Piave imporrebbe una seria riflessione in casa Ars et Labor, dove un organico di categoria superiore finora è uscito a mani vuote la metà delle volte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

