Vendeva droga a casa sua, in centro a Tremezzina, in maniera "sistematica, quotidianamente, più volte al giorno", almeno dal 2022. Cocaina, ecstasy e hascisc con cui Paolo Bordoli, 40 anni, riforniva il suo giro di clientela, incontrando gli acquirenti vicino a casa, nei bar del paese o al Lido di Griante, gestito dalla sua famiglia. I carabinieri di Tremezzina lo hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Como Walter Lietti, su richiesta del sostituto procuratore Valeria Zini. In carcere, arrestato in flagranza di reato, è finito anche Michele Ortelli, 48 anni di Tremezzina, indagato in concorso per alcuni episodi e destinatario di una perquisizione, a cui ha partecipato anche il Nucleo Cinofili della Guardia di finanza: a casa gli è stata trovata buona parte della droga sequestrata: complessivamente 25 grammi di cocaina, 900 di hascisc e 700 di marijuana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Spaccio nel salotto di casa. Incastrato dalle immagini. Quarantenne in cella