Spaccio in un alloggio dell’Acer Arrestato un tunisino di 60 anni

Avevano subaffittato l’appartamento Acer a tre immigrati clandestini, che custodivano nelle loro camere anche droga e refurtiva varia. Sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Bolognina Pontevecchio a scoprire il ‘covo’, arrestando un tunisino di 60 anni per spaccio di coca e denunciando il figlio dell’assegnataria dell’alloggio, un cinquantatreenne, per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e ricettazione. Il blitz nell’appartamento di via Dagnini è avvenuto l’altra mattina, a seguito di diverse segnalazioni di attività sospette da parte dei residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

