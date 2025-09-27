Spaccio di droga a Tremezzina perquisizioni anche al lido di Griante | due arresti

Quicomo.it | 27 set 2025

La mattina del 25 settembre i carabinieri della Stazione di Tremezzina, con il supporto della compagnia di Menaggio, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Como nei confronti di un 40enne residente a Tremezzina, gravemente indiziato di spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Quicomo.it

