Spaccia eroina vicino alle scuole elementari | arrestato
Bologna, 27 settembre 2025 – Spaccia eroina a due passi dalle scuole elementari e in piena zona rossa. I carabinieri che sono a presidio della delicata area intorno alla stazione e a piazza XX Settembre si sono accorti che all’incrocio di via Galliera (proprio vicino alle elementari De Amicis) due uomini confabulavano e, cercando di non dare nell’occhio, si scambiavano una bustina. Droga, bici rubate e clandestini, blitz nella casa Acer di via Dagnini: arresto e denuncia Quando i militari si sono avvicinati, i due sono andati via in direzioni opposte ma sono comunque stati fermati. Uno, 40 anni italiano, aveva in tasca due dosi di eroina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: spaccia - eroina
Minorenne di Salerno gira in città con cocaina ed eroina in tasca: sorpreso mentre spaccia in strada
Spaccia crack, hashish ed eroina al Giardino Fava di Bologna: arrestato 28enne
Viaggio nei vicoli della droga di Genova: tra i giovani si spaccia il farmaco Rivotril, “l’eroina dei poveri”
Salerno, arrestato spacciatore: trovate cocaina, eroina e 585 euro in contanti #contanti #droga #poliziasalerno - facebook.com Vai su Facebook
Spaccia eroina vicino alle scuole elementari: arrestato - Bologna, 27 settembre 2025 – Spaccia eroina a due passi dalle scuole elementari e in piena zona rossa. Secondo ilrestodelcarlino.it
Spaccia droga vicino alle elementari in Bolognina, gli agenti fanno rientrare i bimbi in classe e lo arrestano - Gli uomini della Mobile ha fermato un pusher tunisino di 28 anni dopo un inseguimento: due poliziotti sono rimasti feriti. Si legge su msn.com