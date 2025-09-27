Spaccia eroina vicino alle scuole elementari | arrestato

Bologna, 27 settembre 2025 – Spaccia eroina a due passi dalle scuole elementari e in piena zona rossa. I carabinieri che sono a presidio della delicata area intorno alla stazione e a piazza XX Settembre si sono accorti che all’incrocio di via Galliera (proprio vicino alle elementari De Amicis) due uomini confabulavano e, cercando di non dare nell’occhio, si scambiavano una bustina. Droga, bici rubate e clandestini, blitz nella casa Acer di via Dagnini: arresto e denuncia Quando i militari si sono avvicinati, i due sono andati via in direzioni opposte ma sono comunque stati fermati. Uno, 40 anni italiano, aveva in tasca due dosi di eroina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

