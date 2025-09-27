Spaccia droga agli Speyer 20enne controllato e arrestato | non potrà tornare nel comune di Ravenna

Venerdì pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino guineano con l'accusa di spaccio di droga nei pressi dei Giardini Speyer. Gli agenti hanno notato uno scambio tra un giovane ed un altro ragazzo in bicicletta; dopo un breve pedinamento i poliziotti hanno immediatamente bloccato il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: spaccia - droga

Spaccia droga sulla Francigena. Pusher arrestato

Spaccia droga allo Sperone ma il cane Yndira scova le dosi: arrestato un ventenne di Villabate

Correggio, spaccia droga e minaccia i debitori

Spaccia droga sull’auto presa a noleggio e non restituita: in manette - facebook.com Vai su Facebook

Spaccia droga "take away" in via Trento e aggredisce gli agenti della Mobile: arrestato 34enne nigeriano - X Vai su X

Tre arresti e oltre 7 chili di marijuana sequestrati: smantellata la filiera di spaccio agli Speyer - Continuano i controlli straordinari della Polizia contro degrado e traffico di droga nella zona della stazione e dei Giardini Speyer. ravennaedintorni.it scrive