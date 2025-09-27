Spaccia crack al parco Ducale ha il divieto di dimora ma viene trovato con l' erba a Sala Baganza | arrestato
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne straniero. Questo provvedimento restrittivo ha rappresentato l'aggravamento di una precedente misura cautelare, ovvero il divieto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: spaccia - crack
