Spaccia crack al parco Ducale ha il divieto di dimora ma viene trovato con l' erba a Sala Baganza | arrestato

Parmatoday.it | 27 set 2025

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne straniero. Questo provvedimento restrittivo ha rappresentato l'aggravamento di una precedente misura cautelare, ovvero il divieto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

