Spacca le auto in sosta e mette a soqquadro un locale | finisce nei guai

Prima ha messo a soqquadro un locale, poi ha danneggiato alcune auto parcheggiate. E per lui sono iniziati i guai.Un uomo di 31 anni è stato fermato dai carabinieri ad Abbiategrasso (hinterland ovest di Milano) nella notte tra venerdì e sabato 27 settembre. Deve rispondere di danneggiamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

