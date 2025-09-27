Sp36 Palaiese dopo la frana | i lavori avanzano ma la chiusura del cantiere slitta di due mesi
Proseguono a pieno ritmo i lavori sulla Sp36 Palaiese a cura della Provincia di Pisa. Sono terminate le lavorazioni di sistemazione a monte della frana (gabbionate e rivestimenti) e tutti gli interventi minori tra il tratto in frana e l'abitato di Palaia."Adesso sono in corso gli interventi e la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: sp36 - palaiese
Sp36 Palaiese dopo la frana: i lavori avanzano, ma la chiusura del cantiere slitta di due mesi
Sp36 Palaiese dopo la frana: i lavori avanzano, ma la chiusura del cantiere slitta di due mesi https://ift.tt/BqvpZrj https://ift.tt/ZnEyfxY - X Vai su X
Frana in India: le immagini del crollo dopo le piogge monsoniche - A Hazaribagh, nello stato indiano del Jharkhand, una frana ha fatto crollare una vasta parte della collina Babhanbay dopo intense piogge monsoniche. Da ilmessaggero.it