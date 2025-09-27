Sotto il sedile una pistola ' scacciacani' e un coltello denunciato dopo il controllo in autostrada

La Polizia di Stato di Forlì ha denunciato a piede libero un 33enne per porto abusivo d’armi. Il giovane, residente nel Milanese, è stato fermato per un controllo nelle prime ore di venerdì scorso durante un’attività di controllo della Sottosezione autostradale di Forlì al casello di Faenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

