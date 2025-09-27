Sotto i miei occhi sono sconvolta Gabriella Golia di corsa in questura Cosa è successo
Un viaggio in treno che avrebbe dovuto essere tranquillo si è trasformato in un incubo per Gabriella Golia e suo marito, il chirurgo Marco Alloisio. La storica annunciatrice televisiva ha raccontato sui social la disavventura vissuta mentre si trovava a bordo del Frecciarossa Napoli–Milano. Secondo il suo racconto, il furto sarebbe avvenuto all’altezza di Roma, quando alcuni individui si sono avvicinati a loro e, approfittando di un attimo di distrazione, hanno afferrato i trolley della coppia, per poi fuggire rapidamente. Visibilmente scossa, la conduttrice ha pubblicato un video su Instagram in cui ha denunciato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: sotto - miei
“È successo tutto sotto i miei occhi”: colpito da un fulmine mentre gioca a golf, Simon Mariani muore folgorato a 28 anni
“Lì, sotto i miei occhi”. Carlo morto in mare a 6 anni, il dolore senza fine della mamma
Carmen Lasorella e l’agguato del 1995: “Marcello Palmisano morì sotto i miei occhi, fu uno choc”
Era il 1995, la mia prima #Pontida. Ci arrivai insieme ai miei genitori, sotto una pioggia battente e con tanta emozione nel cuore. Mio padre, che oggi ci guarda dal cielo, era lì con me in quel giorno speciale. Sono passati trent’anni e non ho mai perso un’edizi Vai su Facebook
“Dopo 20 anni ho ritrovato il mio anello di fidanzamento: è sempre stato lì, sotto i miei occhi”: il racconto di Dana è virale su TikTok - La storia raccontata da Dana Popham su TikTok è all’insegna della perseveranza. Scrive ilfattoquotidiano.it
Damiano Angi muore sotto agli occhi della compagna Raffaella: «È stato fatto di tutto per salvare l'amore della mia vita, ma non ce l'ha fatta» - «Damiano è morto davanti ai miei occhi: è stato fatto di tutto per salvare l'amore della mia vita, ma il suo cuore non ce l'ha fatta». Come scrive ilgazzettino.it