Sotto i miei occhi sono sconvolta Gabriella Golia di corsa in questura Cosa è successo

Un viaggio in treno che avrebbe dovuto essere tranquillo si è trasformato in un incubo per Gabriella Golia e suo marito, il chirurgo Marco Alloisio. La storica annunciatrice televisiva ha raccontato sui social la disavventura vissuta mentre si trovava a bordo del Frecciarossa Napoli–Milano. Secondo il suo racconto, il furto sarebbe avvenuto all’altezza di Roma, quando alcuni individui si sono avvicinati a loro e, approfittando di un attimo di distrazione, hanno afferrato i trolley della coppia, per poi fuggire rapidamente. Visibilmente scossa, la conduttrice ha pubblicato un video su Instagram in cui ha denunciato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it